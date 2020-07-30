В России предложили вернуть рестораны для курильщиков

Президент Российского сигарного союза, исполнительный директор общероссийского Движения за права курильщиков Андрей Лоскутов предложил принять поправку в федеральный закон, которая разрешит открывать общественные места с разрешением на курение.

Как сообщило РИА ФАН, он назвал это законом общественного согласия, по которому все «договорились и счастливо бы стали его выполнять». По мнению Лоскутова, надо отделить курильщиков от некурящих, чтобы и те, и другие могли сохранять свое достоинство. Он добавил, что Российский сигарный союз уже выступил с подобной инициативой.

«Известно, что чек в „курящих“ ресторанах на 25% выше, чем в „некурящих“. Так мы готовы пойти даже на то, чтобы специально в „некурящих“ ресторанах снизить стоимость аренды и прочих издержек на те самые 25%», — пояснил Лоскутов.

Он также предложил сделать для курящих отдельные вагоны и другие общественные места.

«Нельзя нас сталкивать друг с другом, курящих и некурящих, делать одних чистыми, других нечистыми. Каждый имеет право жить так, как ему хочется», — подчеркнул президент Российского сигарного союза.

С 1 сентября в Подмосковье будет отменен запрет на курение кальянов в ресторанах. Он действовал с конца марта из-за опасности заражения COVID-19.