Курение кальянов разрешат в подмосковных ресторанах с 1 сентября

В Подмосковье с 1 сентября разрешат курить кальяны в ресторанах. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Документ размещен на сайте регионального правительства.

«Запретить до 31 августа 2020 года (включительно) курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — сказано в документе.

Курение кальянов было запрещено с конца марта. Согласно документу, кальяны можно будет курить в ресторанах с 1 сентября.

23 июля Подмосковье приступило к новым этапам смягчения ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. С 24 июля заработает предоставление услуг в зданиях госорганов, а с конца июля откроются ТЦ.