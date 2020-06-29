Рост числа диабетиков спрогнозировали в России после пандемии

Около 20% граждан России имеют преддиабетический статус. Это значит, что все они могут находиться в зоне риска в случае развития COVID-19, что в будущем приведет к резкому приросту количества больных сахарным диабетом.

Преддиабет — это промежуточное состояние, поджелудочная железа при нем производит инсулин, но уже в меньших количествах, пишет газета «Известия».

Коронавирус нового типа способен повреждать клетки поджелудочной железы и печени, это ведет за собой нарушение метаболизма глюкозы. Эндокринологи предупреждают, что в будущем число людей, которые страдают сахарным диабетом второго типа, будет увеличиваться.

Если учитывать динамику распространения коронавирусной инфекции, то показатель может составить 17%. В количественном эквиваленте это примерно 3,5 миллиона новых случаев диабета в мире и 750–800 тысяч в России.

Ученые также предупреждают о грядущей эпидемии ожирения. По их прогнозам, глобальная распространенность ожирения уже к 2025 году достигнет 18% среди мужчин, а среди женщин этот показатель превысит отметку в 21%.

Ранее эндокринолог рассказал, что один завышенный показатель может сказать о начале сахарного диабета. Это не значит, что у вас уже есть заболевание, но насторожиться стоит, так как это только преддиабет. К главным факторам развития заболевания относятся лишний вес и низкий уровень физической активности.