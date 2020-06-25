Назван первый признак вероятного диабета

Эндокринолог рассказал, что один завышенный показатель может сказать о начале сахарного диабета. Это не значит, что у вас уже есть заболевание, но насторожиться стоит, так как это только преддиабет.

Нужно следить за своим уровнем глюкозы, сказала сайту kр.ru ассистент кафедры эндокринологии № 1 Первого МГМУ имени Сеченова Надежда Максимова. По ее словам, каждый шестой ребенок рожден от матери, которая во время беременности имела высокие показатели по глюкозе. При этом в 84% случаев завышенный уровень был связан с диабетом.

К главным факторам развития диабета относятся лишний вес и низкий уровень физической активности. То есть наследственность не единственный возможный способ получить заболевание.

Чтобы защититься от недуга, необязательно регулярно ходить в спортзалы. Достаточно нагружать мышцы 2,5 часа в неделю. Например, можно дойти по магазина, а не доехать на машине. Или вместо просмотра сериала вечером прогуляться по свежему воздуху.

К диабету особенно склонны женщины с высоким уровнем холестерина и артериальной гипертензии. К мужчинам это тоже относится, но прекрасному полу следует вести себя более осторожно.

Между прочим, больным диабетом при COVID-19 помогали онлайн. И способ оказался эффективным.