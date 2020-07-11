В России нашли способ усилить действие лекарств

С помощью установки для облучения лекарств можно будет повысить эффективность антибиотиков и антиагрегантов (препаратов для предотвращения образования тромбов) на 20 и 50% соответственно.

Об этом заявили ученые Самарского национального исследовательского университета. Как пишет газета «Известия», таких результатов ученые смогли достичь за счет технологии обработки с помощью кратковременного воздействия магнитных импульсов.

Эти импульсы, о которых идет речь, видоизменяют молекулы действующих веществ. Как уточняется в материале, длительность этого эффекта пока составляет от трех часов до суток.

В ходе лабораторных испытаний проверена действенность метода. Как ожидается, промышленный образец прибора создадут уже в 2021 году. Его предлагают использовать для модификации лекарств непосредственно перед выдачей пациентам в больницах, поликлиниках и аптеках.

Но некоторые эксперты скептически отнеслись к разработке. Они считают, что слабые воздействия магнитного или электрического поля не способны изменить структуру вещества.

Ранее СМИ сообщили, что в некоторых регионах России страдающие муковисцидозом дети месяцами не могут получить швейцарский препарат «Пульмозим». Отечественный аналог лекарства более дешев, но многими тяжело переносится. Побочные эффекты дают пациентам право на получение именно оригинального лекарства.

Общественники занялись сбором данных о пациентах и регионах, чтобы понять, сколько больных получили на руки медицинские заключения о нежелательных реакциях на отечественный аналог препарата.