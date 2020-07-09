СМИ рассказали о нехватке в России лекарств для больных муковисцидозом
Жалобы на отказ местных властей предоставить «Пульмозим» поступают от больных муковисцидозом из разных субъектов РФ, сообщила газета «Известия». Российский препарат «Тигераза», закупленный в 2020 году по госпрограмме, подходит не всем. Некоторые дети из-за него сталкиваются с тошнотой, рвотой, теряют в весе и покрываются сыпью.
Побочные эффекты дают пациентам право на получение именно оригинального лекарства. Однако в регионах предоставлять его не торопятся. Известны случаи, когда ребенку не выдают препарат в течение нескольких месяцев. А положенное количество препарата уменьшают вдвое.
Общественники занялись сбором данных о пациентах и регионах, чтобы понять, сколько больных получили на руки медицинские заключения о нежелательных реакциях на «Тигеразу». Пока что им удалось выяснить, что проблемы с «Пульмозимом» есть в Биробиджане, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Белгороде и Магадане.
По словам представителей региональных минздравов, до последнего времени швейцарского препарата в России не было. В одной из общественных организаций добавили, что представители федеральных властей неофициально заметили, что ждать «Пульмозим» не стоит. Якобы останется доступным только местное производство.