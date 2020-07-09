СМИ рассказали о нехватке в России лекарств для больных муковисцидозом

В некоторых регионах России страдающие муковисцидозом дети месяцами не могут получить швейцарский препарат «Пульмозим». Отечественный аналог лекарства более дешев, но многими тяжело переносится.

Жалобы на отказ местных властей предоставить «Пульмозим» поступают от больных муковисцидозом из разных субъектов РФ, сообщила газета «Известия». Российский препарат «Тигераза», закупленный в 2020 году по госпрограмме, подходит не всем. Некоторые дети из-за него сталкиваются с тошнотой, рвотой, теряют в весе и покрываются сыпью.

Побочные эффекты дают пациентам право на получение именно оригинального лекарства. Однако в регионах предоставлять его не торопятся. Известны случаи, когда ребенку не выдают препарат в течение нескольких месяцев. А положенное количество препарата уменьшают вдвое.

Общественники занялись сбором данных о пациентах и регионах, чтобы понять, сколько больных получили на руки медицинские заключения о нежелательных реакциях на «Тигеразу». Пока что им удалось выяснить, что проблемы с «Пульмозимом» есть в Биробиджане, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Белгороде и Магадане.

По словам представителей региональных минздравов, до последнего времени швейцарского препарата в России не было. В одной из общественных организаций добавили, что представители федеральных властей неофициально заметили, что ждать «Пульмозим» не стоит. Якобы останется доступным только местное производство.