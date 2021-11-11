В России начали работу над лекарствами для подавления размножения коронавируса

В России разрабатывается лекарство для подавления размножения коронавируса, однако результат будет позже, чем препарат на основе антител. Об этом рассказал директор национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Если же вы под лекарствами подразумеваете препараты, которые будут целенаправленно подавлять размножение вируса, то над этой проблемой тоже работаем. Те препараты лекарственные, которые сейчас существуют, — они существуют, между прочим, но они не настолько хорошо подавляют размножение вируса, чтобы с помощью них можно было лечить больных в тяжелом состоянии», — привело РИА «Новости» слова главы центра Гамалеи.

По словам Гинцбурга, в центре идет работа и над такой серией лекарственных препаратов. При этом ученый добавил, что по ним он не может пообещать, «что это будет в течение нескольких месяцев».

Для этого, как подчеркнул глава центра Гамалеи, потребуется больше времени.

Биологически активная добавка из березы и ягеля, предназначенная для профилактики и реабилитации пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию получила сертификат Роспотребнадзора. Новый препарат получил название «Бетукладин». Его разработали ученые Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН. Препарат выводит из организма токсины, не разжижает кровь и укрепляет иммунитет.