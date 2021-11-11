Биодобавка из березы и ягеля для профилактики ковида получила одобрение Роспотребнадзора

Биологически активная добавка из березы и ягеля, предназначенная для профилактики и реабилитации пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию получила сертификат Роспотребнадзора. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-центр республики Саха.

Новый препарат получил название «Бетукладин». Его разработали ученые Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН. В состав добавки вошли получаемое из коры березы вещество бетулин и сложные углеводы из лишайников. Получившийся препарат выводит из организма токсины, не разжижает кровь и укрепляет иммунитет. За антибактериальное действие добавки отвечают вторичные вещества, добытые из лишайников.

«Препарат сокращает и облегчает протекание болезни, купирует развитие „синдрома усталости“ и депрессии на этапе реабилитации, к сожалению, весьма характерных для переболевших COVID-19», — заявил главный научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН Борис Кершенгольц.

Изначально разработка велась над биодобавкой для профилактики при лечении гепатита и туберкулеза. Но в ходе клинических испытаний средство показало себя эффективным для восстановления пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию.

Сертификат Роспотребнадзора подтверждает безопасность препарата для людей. Насколько он эффективен разработчикам еще предстоит выяснить в ходе клинических испытаний. Новая биодобавка пока находится только на второй из трех стадий.

Это не первая попытка ученых использовать травы и растения для создания средства борьбы с коронавирусом. Ранее специалисты из центра «Вектор» заявили об эффективности водного экстракта березового гриба чаги для подавления развития инфекции. Они предложили использовать свои наработки для создания лекарств от коронавирусной инфекции.

В эффективности такого вида лекарств усомнились инфекционисты. Они отметили, что как дополнительная поддержка такие препараты могут использоваться, но в качестве основного средства лечения инфекции их использовать нельзя.