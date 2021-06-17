«Речь о работниках из групп риска»: Попова высказалась об обязательной вакцинации в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова высказалась в интервью телеканалу «Россия-1» об обязательной вакцинации россиян. Она подчеркнула, что речь только о тех людях, которые находятся в группах риска или имеющих постоянный контакт с другими людьми.
Попова поручила сотрудникам региональных отделений Роспотребнадзора усилить мониторинг за ситуацией с коронавирусом и при необходимости, ужесточить меры.
Она добавила, что интенсивность распространения индийского штамма коронавируса в России увеличивается.
«Самое интенсивное распространение сегодня — это индийского варианта. <…> Он превалирует уже в 64 странах, и сегодня мы видим его достаточно интенсивное распространение, начинающееся в России», — отметила она.
Активное трудоспособное население в России напрочь пренебрегает санитарно-эпидемическими требованиями, посетовала ранее глава Роспотребнадзора.