В Роспотребнадзоре рассказали, почему лук и чеснок не спасут от заражения инфекциями

Лук, чеснок и лимон не спасут от заражения инфекциями. Их нужно потреблять в умеренных количествах и не надеяться на чудодейственный эффект.

«Очень большой миф, что чеснок, лимон и лук являются иммуномодуляторами. Это полезные продукты, их стоит включать в рацион, но не в качестве продукта, которые способен резко укрепить иммунитет», — рассказала РИА «Новости» консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

Иммунитет человек зависит от многих факторов, среди которых — здоровое разнообразное питание. Организму нужны как белки из мяса и молочных продуктов, так и витамины и микроэлементы из овощей и другой растительной пищи.

Второй миф, посвященный укреплению иммунитета с помощью витамина С, также не соответствует действительности. По словам Проворотовой, в сезон простуд излишнее потребление лимонов, грейпфрутов и апельсинов не поможет уберечься от заболевания. Витаминные комплексы должен назначать только врач.

Ранее стало известно, что для защиты от коронавируса нужно потреблять в пищу треску и минтай. Они богаты витаминами и минералами.