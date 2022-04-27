Более 700 человек заразились коронавирусом в Москве за сутки

За последние сутки еще 7705 человек заболели ковидом. Из них 760 заразились в Москве. Статистику по новым случаям коронавируса опубликовал оперштаб.

За прошедшие 24 часа по всей России госпитализировали с COVID-19 2986 человек. Это на 5,54% меньше по сравнению с 26 апреля. Выздоровели 11 477, умерли 163 пациента.

После Москвы лидерами по количеству заболевших остаются Санкт-Петербург (+510) и Московская область (+241). За все время пандемии в Подмосковье, по данным регионального Роспотребнадзора, сделали 17 092 398 ПЦР-тестов.

С начала эпидемии коронавируса в России ковид подтвердился у 18 159 600 человек. Справиться с болезнью смогли 17 506 859, скончались 375 400.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что сейчас эпидемическая ситуация по COVID-19 в стране относительно стабильная. Однако в течение теплого времени года могут фиксироваться как подъемы заболеваемости, так и спады.