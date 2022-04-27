Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась

Сейчас в России относительно стабильная эпидемическая ситуация по коронавирусу. Однако в течение всего теплого времени года могут регистрироваться подъемы и спады заболеваемости ковидом.

Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с РИА «Новости».

«Эпидемическая ситуация по COVID-19 сейчас относительно стабильная», — отметила собеседница агентства. Она добавила, что эпидемический процесс ковида характеризуется невысокой активностью, а это отражается в ежедневно регистрируемых цифрах по заболеваемости.

Подъемы и спады заболеваемости могут фиксироваться в течение всего теплого времени года, подчеркнула Пшеничная. Она отметила, что это особенно актуально, если в Россию придет новый эпидемически значимый вариант вируса.

Кроме того, коронавирус может вновь активизироваться осенью. В это время года начинается сезон респираторных вирусов. Пшеничная рекомендует подготовиться к этому периоду и своевременно пройти вакцинацию и от гриппа, и от коронавируса.

Несмотря на стабилизацию эпидемической ситуации в стране, Роспотребнадзор продолжает держать под контролем заболеваемость ковидом в России.