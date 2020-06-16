В Москве умерли 48 пациентов с COVID-19

По данным оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом, на текущий момент в столице скончались 48 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус.

За последние стуки в Москве было выявлено 1416 новых случаев коронавируса. С начала распространения инфекции в столице заболели 208 680 человек.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2874 пациента. Общее число выздоровевших достигло 126 114 — это более 60% от всех случаев заболевания» — сообщила штабу заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Среди новых выявленных случаев 39,6% составили люди в возрасте 18-45 лет.

На сегодняшний день в 85 регионах России было выявлено 545 458 случаев коронавирусной инфекции нового типа. Умерли 7248 пациентов, выздоровели — 294306.

Ранее министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова констатировала рост количества выздоровевших в регионе. По ее данным, выписались из больниц уже более 18 тысяч человек, заболевших в пиковые даты распространения COVID-19.