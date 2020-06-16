    16 июня 2020, 22:08

    Более 18 тысяч человек вылечились от коронавируса в Подмосковье

    Анастасия Максимовских

    Рост количества выздоровевших наблюдается в Подмосковье, рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова в интервью «РИА Новости». Это связано с тем, что сегодня выписываются пациенты, заболевшие в пиковые даты распространения инфекции.
    Более 18 тысяч человек вылечились от коронавируса в Подмосковье

    «Сегодня ситуация по заболеваемости COVID-19 в Подмосковье стабилизировалась. Несмотря на то, что мы сейчас проводим почти 20 тысяч тестов в сутки, случаев заражения выявляется значительно меньше, чем когда мы делали 14 тысяч. Что касается коэффициента распространения коронавируса в регионе, то сегодня он около единицы», — сказала Светлана Стригункова.

    В регионе с запасом выполнены требования Роспотребнадзора по наличию свободного коечного фонда для лечения больных COVID-19. По состоянию на 15 июня он составляет 84,3% (при норме — 50%).

    Министр напомнила, что в области приступили к поэтапному восстановлению профильной деятельности медорганизаций для пациентов с другими заболеваниями.

    «У нас останется резерв на 13,9 тысячи коек, из них 6,1 тысячи с кислородной подводкой и 963 реанимационные койки с аппаратами ИВЛ. Дальнейшее восстановление коечного фонда для плановой госпитализации будет зависеть от эпидситуации», — сообщила Светлана Стригункова.

    По словам главы ведомства, сегодня наибольшее количество заболевших среди жителей в возрасте 45-64 года — около 40%, в категории 65 плюс — 18%, детей — 6%.

    Если мы вместе будем соблюдать новые правила жизни, беречь себя и своих близких, то имеем все шансы начать жить без оглядки на статистику, потому что количество выявленных случаев будет минимальным

    Светлана Стригунковаминистр здравоохранения Московской области