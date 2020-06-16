Более 18 тысяч человек вылечились от коронавируса в Подмосковье

«Сегодня ситуация по заболеваемости COVID-19 в Подмосковье стабилизировалась. Несмотря на то, что мы сейчас проводим почти 20 тысяч тестов в сутки, случаев заражения выявляется значительно меньше, чем когда мы делали 14 тысяч. Что касается коэффициента распространения коронавируса в регионе, то сегодня он около единицы», — сказала Светлана Стригункова.

В регионе с запасом выполнены требования Роспотребнадзора по наличию свободного коечного фонда для лечения больных COVID-19. По состоянию на 15 июня он составляет 84,3% (при норме — 50%).

Министр напомнила, что в области приступили к поэтапному восстановлению профильной деятельности медорганизаций для пациентов с другими заболеваниями.

«У нас останется резерв на 13,9 тысячи коек, из них 6,1 тысячи с кислородной подводкой и 963 реанимационные койки с аппаратами ИВЛ. Дальнейшее восстановление коечного фонда для плановой госпитализации будет зависеть от эпидситуации», — сообщила Светлана Стригункова.

По словам главы ведомства, сегодня наибольшее количество заболевших среди жителей в возрасте 45-64 года — около 40%, в категории 65 плюс — 18%, детей — 6%.