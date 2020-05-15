В Москве скончались еще 68 пациентов с коронавирусом, сообщил столичный оперштаб. Число умерших от инфекции в Москве увеличилось до 1358 человек.

«В Москве скончались 68 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Оперативный штаб напоминает, что до 31 мая все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции», — сказано в сообщении ведомства.

Всего в России по данным на 14 мая заражены коронавирусом 252 245 человек, из них 2 305 — скончались. На сегодняшний день выздоровели 53 530 россиян.

Массовое бесплатное тестирование на иммунитет к коронавирусу начнут проводить среди жителей Москвы с пятницы, 15 мая. Об этом ранее сообщил мэр города Сергей Собянин. Выявлять наличие антител в организме будут при помощи иммуноферментного анализа.

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