Столичный оперштаб сообщил еще о 14 скончавшихся пациентах от коронавируса в Москве. Их возраст — от 29 до 88 лет. Большинство имели сопутствующие заболевания.

«У 29-летнего и 39-летнего мужчин установлен диагноз „двусторонняя субтотальная вирусно-бактериальная пневмония с геморрагическим компонентом“. Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них — гипертония, кардиосклероз, атеросклеротическая аневризма. Пятеро пациентов страдали сахарным диабетом», — сказано в сообщении.

Ранее российское правительство разрешило использовать незарегистрированный китайский препарат гидроксихлорохин для лечения пациентов с COVID-19 или подозрением на заболевание. Китай безвозмездно отдал России 68 600 упаковок лекарства.

За сутки, по данным оперштаба, в России зафиксировали 3448 новых случаев инфицирования коронавирусом в 78 регионах страны. Только в столице заболели 1370 человек. Подмосковье на втором месте — 467 зараженных, и Санкт-Петербург на третьем — 154 человека.

Всего по России 27 928 человек инфицированны. До 16 апреля единственным регионом России, в котором не было заболевших — была Республика Алтай. Но сегодня там обнаружили первого заболевшего. Таким образом во всех областях России есть заболевшие COVID-19.