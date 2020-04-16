Правительство разрешило использовать гидроксихлорохин для лечения COVID-19

Правительство России разрешило использовать незарегистрированный китайский препарат гидроксихлорохин для лечения пациентов с COVID-19 или подозрением на заболевание.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Оно опубликовано на портале правовых актов.

В документе говорится, что в целях лечения коронавируса Национальному медицинскому исследовательскому центру кардиологии Минздрава России поручено применять, хранить и распределять препарат по медицинским организациям, в том числе частным. Росздравнадзор должен следить за безопасностью и эффективностью препарата.

Отмечается, что Китай безвозмездно передал России 68 600 упаковок гидроксихлорохина.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 27 938 случаев заболевания COVID-19. Сейчас в стране не осталось регионов без коронавируса. Только за последние сутки выявили 3448 заболевших. Скончались 232 человека. Победить инфекцию удалось 2304 пациентам.

С 29 марта в Москве, Подмосковье и других регионах действует режим изоляции. Это значит, что выходить на улицу без обоснованной причины нельзя. Школьники и студенты перешли на дистанционное обучение. Работать продолжают аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Кроме того, не запрещены покупки онлайн.

С 15 апреля в столице и Московской области начала работать система пропусков. Разрешение нужно, если человек пользуется общественным, служебным или личным транспортом.