В Москве от коронавируса умерли за сутки 20 больных

Это наименьшее число умерших с 17 апреля, когда была зафиксирована смерть 21 человека. Накануне сообщалось о гибели 32 пациентов.

За последние сутки было выявлено наименьшее с 9 апреля число новых случаев инфицирования — 968 человек. Число выздоровевших вновь превысило число заболевших и составило 1007 человек.

С начала распространения заболевания в Москве заболели 213 тысяч человек. Выздоровели — 135 556 человек. Максимальное число выписанных пациентов зафиксировано 26 мая — 8033 выздоровевших.