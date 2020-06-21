Умерли еще 32 пациента с коронавирусом в Москве

Это число погибших по статистике является наименьшим за период с 26 апреля, когда скончался 31 человек. С начала распространения заболевания в Москве умерли 3597 человек.

Всего в столице за сутки было выявлено 1057 новых случаев инфицирования. Число заболевших сейчас составляет меньше одного на десять тысяч жителей. Этот показатель сохраняется в течение нескольких последних дней.

В Подмосковье с 25 июня возобновят работу музеи, выставочные залы, зоопарки и этнопарки. Также заработают организации, оказывающие персональные услуги, и точки розничной торговли.