В Москве определили место для пациентов с подозрением на коронавирус
Пациентов с респираторными симптомами, которые прибыли из стран, где бушует коронавирус, разместят в медицинском центре в столичном районе Коммунарка.
Как сообщила заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова, новая больница «полностью готова к приему таких больных». В учреждение уже начали перевозить пациентов из инфекционной больницы № 1.
В новом медицинском комплексе были созданы все условия изолированного пребывания зараженных.
Ранее сообщалось, что москвич Давид Беров, заразившийся коронавирусом в Италии, остается в инфекционной больнице, где его наблюдают медики. Заболевание у него протекает без тяжелых симптомов. Вместе с ним на карантин было помещено еще 24 человека.
Число заразившихся превысило отметку в 90 тысяч человек. Жертвами заболевания стали более трех тысяч зараженных.