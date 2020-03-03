В Москве определили место для пациентов с подозрением на коронавирус

Пациентов с респираторными симптомами, которые прибыли из стран, где бушует коронавирус, разместят в медицинском центре в столичном районе Коммунарка.

Как сообщила заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова, новая больница «полностью готова к приему таких больных». В учреждение уже начали перевозить пациентов из инфекционной больницы № 1.

В новом медицинском комплексе были созданы все условия изолированного пребывания зараженных.

Ранее сообщалось, что москвич Давид Беров, заразившийся коронавирусом в Италии, остается в инфекционной больнице, где его наблюдают медики. Заболевание у него протекает без тяжелых симптомов. Вместе с ним на карантин было помещено еще 24 человека.

Число заразившихся превысило отметку в 90 тысяч человек. Жертвами заболевания стали более трех тысяч зараженных.