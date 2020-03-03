Власти рассказали о состоянии москвича с коронавирусом

Москвич Давид Беров, заразившийся коронавирусом в Италии, чувствует себя удовлетворительно. Он остается в инфекционной больнице и находится под наблюдением врачей.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко уточнил, что контактирующие с Давидом Беровым люди тоже наблюдаются у медиков. «Обстановка абсолютно спокойная», — сказал Мурашко. Его процитировало РИА «Новости».

О том, что у Берова подтвердился COVID-2019, стало известно 2 марта. Молодой человек вернулся из Италии 23 февраля, а 27-го почувствовал себя нехорошо и обратился к врачам симптомами ОРВИ. После этого его доставили в инфекционную больницу. У контактирующих с ним родственников, знакомых и пассажиров самолета, на котором он прилетел в Москву, коронавирус не подтвердился.

Всего в России зарегистрировали шесть случаев заражения коронавирусом. Им заразились четыре россиянина, включая Берова, и еще два гражданина Китая. Последние уже выздоровели и выписались из больницы еще в середине февраля.

По последним данным, COVID-2019 заразились более 90 тысяч человек по всему миру. Сложная ситуация сложилась в Южной Корее, Италии, Иране и Китае. Именно из КНР эпидемия коронавируса и началась. В конце 2019 года им заразился один из жителей Уханя.