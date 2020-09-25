На фоне роста числа заражений COVID-19 власти столицы раздумывают над возможностью возвращения карантинных мер для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями.

Об этом «Интерфаксу» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Число заболевших коронавирусом в Москве медленно, но верно растет, что ставит под угрозу жизнь и здоровье прежде всего пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что рассматривается возможность повторного введения ограничительных мер для этих категорий россиян.

Однако «закрывать» экономику или возвращаться к пропускному режиму в Москве власти пока не собираются.

По последним данным оперштаба столицы, за последнюю неделю число выявленных случаев заражения выросло на 30%.

В середине сентября Роспотребнадзор сообщил, что ситуация с распространением коронавируса в России остается стабильной, среднесуточный прирост по стране составляет 0,5%.