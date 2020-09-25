В Москве могут вернуть карантин для пожилых людей — СМИ
Об этом «Интерфаксу» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Число заболевших коронавирусом в Москве медленно, но верно растет, что ставит под угрозу жизнь и здоровье прежде всего пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что рассматривается возможность повторного введения ограничительных мер для этих категорий россиян.
Однако «закрывать» экономику или возвращаться к пропускному режиму в Москве власти пока не собираются.
По последним данным оперштаба столицы, за последнюю неделю число выявленных случаев заражения выросло на 30%.
В середине сентября Роспотребнадзор сообщил, что ситуация с распространением коронавируса в России остается стабильной, среднесуточный прирост по стране составляет 0,5%.