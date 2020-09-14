Роспотребнадзор назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в России

По данным оперативного штаба, на протяжении почти трех недель до 3 сентября количество новых случаев коронавирусной инфекции не превышало пяти тысяч. Но после этого снова начался рост.

Попова заявила, что в регионах граждане не соблюдают все рекомендованные меры безопасности. По ее словам, люди устали от большого количества ограничений и запретов. Кроме того, это связано с возвращением с удаленной работы в офис, где не все рекомендации соблюдаются.

При этом Попова отметила, что в регионах значительно вырос объем тестирования на коронавирус. Каждый день проводится более 300 тысяч исследований, и их количество продолжает расти.

«В Калининградской области если месяц назад, на 10 августа, в сутки тестировалось порядка 1200 человек, то на сегодняшний день это больше 2020 человек в сутки. И при этом доля положительных у них не меняется, составляет 1,4%», — привела пример глава Роспотребнадзора.

Она напомнила, что для профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции гражданам нужно соблюдать масочный режим, следить за гигиеной рук и соблюдать правила Роспотребнадзора.

«Соблюдение всех требований и рекомендаций, которые записаны Роспотребнадзором, во всех видах деятельности и отраслях экономики — это позволит сохранить здоровье, защищаясь и от COVID, и от сезонного гриппа, и от острых респираторных вирусных инфекций. Соблюдение всех правил — это залог сохранения здоровья», — сказала Попова.

Она отметила, что за минувшую неделю рост заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксировали в 14 регионах России. Пока ситуация остается стабильной, но развиваться она начнет в ближайшие две недели. Глава Роспотребнадзора призвала россиян не избегать прививок от гриппа.

Ранее Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве остается контролируемой. Он отметил, что в ближайшее время введения новых ограничений в городе не планируют. Действующего в российской столице обязательного масочно-перчаточного режима, по мнению специалистов, пока достаточно.