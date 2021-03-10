Врач назвал самых опасных паразитов, живущих в мясе и рыбе

Мясо диких животных, кабанятина или медвежатина, недостаточно термически обработанная, а также приобретенная в местах несанкционированной продажи свинина, опасны для здоровья. Человек может заразиться опасным паразитарным заболеванием, трихинеллезом.

Об этом в беседе с «360» предупредила врач-инфекционист, гастроэнтеролог, гепатолог и паразитолог клиники «МедАктив» Ольга Агринская.

«При поедании зараженного мяса личинки выходят из капсул и в течение трех суток достигают половой зрелости. Симптомы заболевания — отеке век, глаз, лица, повышение температуры тела до 39-40°, сильные мышечные боли. На коже может появиться сыпь, напоминающая аллергическую реакцию», — сообщила она.

Не менее опасны, по словам Агринской, морепродукты, можно заразиться анизакидозом.

Хозяевами этих гельминтов служат морские млекопитающие, хищные морские рыбы и рыбоядные птицы. Дополнительными хозяевами могут быть моллюски, ракообразные. Человек заражается при употреблении в пищу морских рыб и морепродуктов, в которых содержатся жизнеспособные личинки Ольга Агринская, врач-инфекционист, гастроэнтеролог, гепатолог и паразитолог клиники «МедАктив».

Врач сообщила, что обеззаразить морепродукты от личинок анизакид можно замораживанием или нагреванием. Поедая недостаточно обработанную морскую рыбу, раков и некоторые виды крабов можно заразиться китайской двуусткой и легочной двуусткой.

«Клонорхоз и парагонимоз чаще всего встречаются в Китае и на Дальнем Востоке. Советую отказаться там от употребления рыбных блюд», — сказал паразитолог.

Ольга Агринская отметила, что не имеет смысла просто так, не имея жалоб, проверяться на паразитарные заболевания. Достаточно просто соблюдать меры предосторожности.

Эксперт также рассказал о самых опасных паразитах, с которыми может столкнуться человек.

«Пожалуй, одни из самых опасных паразитов, которые могут поселиться в организме, это эхинококк и альвеококк. Это достаточно редкие паразиты. Эти гельминты образуют паразитарные кисты, которые могут находиться в разных органах. Также к редкому, но грозному паразиту человека, можно отнести свиной цепень. Человека могут поражать как гельминты, вызывающие заболевание тениоз, так и личинки, которые вызывают цистицеркоз», — перечислила паразитолог.

Начальник отдела надзора по гигиене питания подмосковного управления Роспотребнадзора Надежда Раева предупредила, что на купленной в магазине зелени в редких случаях могут быть паразиты.