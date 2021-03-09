Жителей Подмосковья предупредили об опасности свежей зелени

Купленная в магазине зелень может содержать избыток нитратов. В редких случаях на ней могут быть и паразиты, сообщила радио Sputnik начальник отдела надзора по гигиене питания подмосковного управления Роспотребнадзора Надежда Раева.

В 2020 году более 1% исследованной в регионе зелени не соответствовало санитарно-химическим показателям. Прежде всего это касалось повышенного содержания нитратов.

Кроме того, 0,3% исследованных образцов содержали яйца гельминтов, которые представляют серьезную опасность для жизни и здоровья, отметила Раева.

А 2,2% исследованных проб не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям. В основном речь шла о нарезанной зелени, которая расфасована в отдельные пакеты.

«Мы рекомендуем эту зелень подвергать дополнительной обработке в домашних условиях — промыть проточной водой. А если даем ребенку, лучше обдать зелень кипятком», — сообщила специалист.

Чтобы снизить концентрацию нитратов, зелень можно замочить с солью или уксусом из расчета одна столовая ложка на литр воды. Во время замачивания в раствор уходит до 30% нитратов, а яйца гельминтов всплывают на поверхность, рассказала Раева.