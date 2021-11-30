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    30 ноября 2021, 16:25

    Вакцинация от коронавируса для челябинских пенсионеров и студентов станет обязательной

    В Челябинской области ввели обязательную вакцинацию для пенсионеров и студентов

    Михаил Закурдаев

    Челябинская область ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для пожилых и студентов. Прививка будет необходима с 1 декабря.

    Вакцинация от коронавируса для челябинских пенсионеров и студентов станет обязательной

    Вакцинироваться должны все лица старше 60 лет. Также она является обязательной для студентов, достигших совершеннолетнего возраста, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.

    Прививку первым компонентом вакцины обязали ввести до 20 декабря, а вторым — до 1 января. Вакцинации не подлежат те, кто имеет к ней противопоказание.

    Штамм «омикрон» назвали более заразным, чем предыдущие варианты коронавируса. Однако вакцина против него точно сработает, а сама мутация появилась из-за недостаточных мер по борьбе с COVID-19 — так уверяет бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Но в ВОЗ «омикрон» сочли угрозой и предупредили, что мутация может затронуть многих людей, в том числе и переболевших.