Вакцинация от коронавируса для челябинских пенсионеров и студентов станет обязательной

Челябинская область ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для пожилых и студентов. Прививка будет необходима с 1 декабря.

Вакцинироваться должны все лица старше 60 лет. Также она является обязательной для студентов, достигших совершеннолетнего возраста, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.

Прививку первым компонентом вакцины обязали ввести до 20 декабря, а вторым — до 1 января. Вакцинации не подлежат те, кто имеет к ней противопоказание.

Штамм «омикрон» назвали более заразным, чем предыдущие варианты коронавируса. Однако вакцина против него точно сработает, а сама мутация появилась из-за недостаточных мер по борьбе с COVID-19 — так уверяет бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Но в ВОЗ «омикрон» сочли угрозой и предупредили, что мутация может затронуть многих людей, в том числе и переболевших.