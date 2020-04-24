«Ни кашля, ни температуры». В Минздраве рассказали о необычном течении пневмонии

«Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает необычно. Это связано с тем, что у пациентов с COVID-19 мы наблюдаем самые разные степени повреждения легких с абсолютно разными клиническими проявлениями. Например, появились пациенты, у которых подтвержден новый коронавирус лабораторными тестами, но у которых нет абсолютно никаких жалоб, симптомов и признаков болезни», — заявил врач Минздрава.

По его словам, пациент может жить и не знать, что у него коронавирус — не будет ни кашля, ни температуры. К примеру, так было на круизном лайнере Diamond Princess, когда многим пассажирам и персоналу сделали компьютерную томографию. В итоге у 54% бессимптомных больных выявили изменения в легких из-за коронавируса.

Как подчеркнул Авдеев, сейчас в России в основном госпитализируют тех, у кого коронавирус — налицо, то есть уже есть все симптомы, предшествующие развитию вирусной пневмонии. Но с момента обнаружения первых сигналов может пройти всего несколько дней — вирус распространяется по организму очень быстро.

«Одна из особенностей вирусной пневмонии — быстрое прогрессирование, вплоть до развития острого респираторного дистресс-синдрома. Это тяжелое состояние, характеризующееся острой дыхательной недостаточностью, требующее перевода пациентов на респираторную поддержку», — сказал пульмонолог. Тяжелых больных COVID-19, как правило, — около 10% от всех госпитализированных.

Также Авдеев заявил, что КТ сейчас — более точная методика даже в сравнении с тестами. «Чувствительность компьютерной томографии превышает 90%», — подчеркнул представитель Минздрава.

Ранее ученые выяснили, что коронавирусная инфекция не вызывает проблем с носом.