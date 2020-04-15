Названо главное отличие коронавируса от простуды. Все дело в обонянии

Симптомы COVID-19 очень похожи на обычную простуду. Но у этих болезней есть главная отличительная черта: насморк. Коронавирусная инфекция не вызывает проблем с носом.

«COVID-19 не связан с симптомами, которые обычно свойственны вирусной простуде, такими как заложенность носа или образование слизи. Это также позволяет довольно легко отличить COVID-19 от сезонной аллергии», — рассказал один из авторов исследования, доцент кафедры отоларингологии и хирургии медицинского факультета Университета Цинциннати Ахмад Седагат.

Как выяснили ученые, если отсутствует обоняние, но нет других симптомов, связанных с носовой полостью, то необходимо сразу же изолироваться и пройти исследование на коронавирус. Еще признаками болезни могут быть проблемы с дыханием, боль в груди, постоянная усталость и высокое давление, пишет Eurekalert.

Заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета профессор Сергей Авдеев отметил, что иногда СОVID-19 протекает вообще без каких-либо симптомов. Несмотря на то, что у человека бессимптомное течение болезни, он заразен для окружающих.