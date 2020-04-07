В Минздраве объяснили рост числа молодых москвичей с коронавирусом

Увеличение числа молодых жителей столицы, у которых обнаружили коронавирус, можно объяснить выездом на шашлыки вместо самоизоляции. Об этом заявила главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Елена Малинникова.

Она напомнила, что неделю назад в московском регионе стояла теплая погода. Жители массово выбрались на природу. Инкубационный период вируса составляет от семи дней, поэтому сейчас и произошел резкий рост числа молодых заболевших.

«Эти как раз шашлычки и показали нам наглядно всю ту эпидемиологию науку, которую мы изучаем в институтах», — объяснила инфекционист на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

По состоянию на 6 апреля в России выявили 6343 пациентов с коронавирусом (из них 4484 — в Москве), 55 человек умерли. За сутки число заболевших увеличилось на 954 (591 в столице). Около 85% новых пациентов в Москве — люди моложе 65 лет.