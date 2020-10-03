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    03 октября 2020, 04:20

    В Минздраве напомнили правила ношения маски

    Ксения Басырова

    Любая маска лучше, чем ее отсутствие. В этом уверены представители Минздрава, которые напомнили, как правильно носить это средство индивидуальной защити.
    В Минздраве напомнили правила ношения маски

    «Если мы говорим об обычной классической медицинской маске, то ее надо носить согласно инструкции, независимо от ее цвета. Сторону, которая стерильная, прикладываем к лицу, а внешняя сторона должна смотреть наружу», — рассказал член общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ Эрик Бровко. Его слова приводит радиостанция Sputnik.

    Он также напомнил, что нельзя постоянно носить одну и ту же маску — важно менять их по мере необходимости. Если же ммаска многоразовая тканевая, то ее нужно часто стирать.

    В перерывах между ношением маски ее лучше убирать в специальный кармашек или мешочек. На руке или в общей сумке ее жжелательно не хранить — маска соберет всю окружающую пыль и грязь. А вот респираторы простым гражданам не нужны — это средство защиты подходит скорее для врачей.

    Ранее стало известно, что пассажиров подмосковного транспорта, которые не носят маску, будут фотографировать.

    Новости SMI.FM