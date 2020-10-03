В Минздраве напомнили правила ношения маски
«Если мы говорим об обычной классической медицинской маске, то ее надо носить согласно инструкции, независимо от ее цвета. Сторону, которая стерильная, прикладываем к лицу, а внешняя сторона должна смотреть наружу», — рассказал член общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ Эрик Бровко. Его слова приводит радиостанция Sputnik.
Он также напомнил, что нельзя постоянно носить одну и ту же маску — важно менять их по мере необходимости. Если же ммаска многоразовая тканевая, то ее нужно часто стирать.
В перерывах между ношением маски ее лучше убирать в специальный кармашек или мешочек. На руке или в общей сумке ее жжелательно не хранить — маска соберет всю окружающую пыль и грязь. А вот респираторы простым гражданам не нужны — это средство защиты подходит скорее для врачей.
Ранее стало известно, что пассажиров подмосковного транспорта, которые не носят маску, будут фотографировать.