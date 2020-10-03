В Минздраве напомнили правила ношения маски

Любая маска лучше, чем ее отсутствие. В этом уверены представители Минздрава, которые напомнили, как правильно носить это средство индивидуальной защити.

«Если мы говорим об обычной классической медицинской маске, то ее надо носить согласно инструкции, независимо от ее цвета. Сторону, которая стерильная, прикладываем к лицу, а внешняя сторона должна смотреть наружу», — рассказал член общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ Эрик Бровко. Его слова приводит радиостанция Sputnik.

Он также напомнил, что нельзя постоянно носить одну и ту же маску — важно менять их по мере необходимости. Если же ммаска многоразовая тканевая, то ее нужно часто стирать.

В перерывах между ношением маски ее лучше убирать в специальный кармашек или мешочек. На руке или в общей сумке ее жжелательно не хранить — маска соберет всю окружающую пыль и грязь. А вот респираторы простым гражданам не нужны — это средство защиты подходит скорее для врачей.

Ранее стало известно, что пассажиров подмосковного транспорта, которые не носят маску, будут фотографировать.