Пассажиров без масок в подмосковном транспорте будут фотографировать

В общественном транспорте Подмосковья пассажиров без масок будут фотографировать. Специальное мобильное приложение для водителей позволит контролировать соблюдение масочного режима и оперативно реагировать на нарушения. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ежедневные фотоотчеты водители должны отправлять в специальном приложении.

«Помимо ежедневных рейдов в общественном транспорте для более оперативного контроля за соблюдением масочного режима в регионе было создано специальное мобильное приложение. Водитель должен проводить фотофиксацию пассажиров в салоне дважды в день: в утренний и вечерний часы-пик. Водитель загружает фото в приложение, и сотрудники ЦУР проверяют фотографии на соблюдение пассажирами масочного режима», — пояснила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

Она добавила, что если пассажиры не надевают средство индивидуальной защиты, то на маршрут отправят выездную проверку.

Также в ведомстве подчеркнули, что всех водителей необходимо обеспечить масками, а также предоставить возможность пассажирам купить маску в салоне.

«Также в салоне каждого автобуса должны быть размещены информационные стикеры об обязательном ношении средств индивидуальной защиты и аудиоролики», — уточнил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков в рамках совещания с перевозчиками.

Все пассажиры в общественном транспорте Подмосковья должны быть в масках. Штраф за ее отсутствие составляет пять тысяч рублей.