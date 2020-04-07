В МЧС рассказали, как в пандемию обезопасить себя после прогулок

Пандемия коронавируса внесла коррективы в образ жизни всей людей на всей планете. Теперь главное — следить за гигиеной. МЧС дало советы, что делать после возвращения домой с улицы.

Ведомство рекомендует после прогулки поменять одежду, вымыть обувь. Также для дезинфекции нужно промыть горло и нос. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Надо утилизировать использованные средства индивидуальной защиты (маску и перчатки), положив их в отдельный целлофановый пакет», — посоветовали в МЧС.

При этом не стоит забывать и про мытье рук. Этой процедуре желательно уделить не менее 20 секунд. Причем лицо и глаза тоже лучше умыть.

В МЧС напомнили, что при действующем почти по всей стране режиме самоизоляции на улицу нужно выходить только при крайней необходимости: для покупки продуктов, товаров первой необходимости и лекарств. Также разрешается выгуливать собаку или выбрасывать мусор. Кроме того, некоторые вынуждены сейчас ездить на работу.

Ранее в департаменте здравоохранения Москвы рассказали, какие вещи нужно дезинфицировать чаще всего.

Вспышка коронавируса пришла в мир из Китая. Первый случай зарегистрировали в китайском Ухане в конце 2019 года. Позже вирус вышел за пределы страны. По последним данным, в мире 2019-nCoV заразились более 1,21 миллиона человек, свыше 67 тысяч умерли. В России зафиксировано 6343 случая. Из них 47 оказались летальными. При этом 406 человек выздоровели.