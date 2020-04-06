Врачи напомнили, какие предметы нужно постоянно дезинфицировать

Пандемия диктует миру новые условия существования. Прежде всего, они касаются личной гигиены. В департаменте здравоохранения Москвы россиянам посоветовали регулярно протирать часто используемые предметы.

Речь идет о ключах, наушниках, санитайзерах, наручных часах, поводках для животных, пульте от телевизора. Именно с ними человек контактирует чаще всего в течение дня, заявили в пресс-службе ведомства. Не стоит забывать и о смартфонах.

В столичном депздраве подчеркнули, что санитайзер «остается рассадником различных бактерий» несмотря на то, что сам все вокруг дезинфицирует. Дело в том, что люди часто берут его грязными руками. Поэтому важно мыть руки и санитайзер. Что касается наручных часов, то больше всего бактерий остается на ремешках.

«В течение дня мы постоянно прикасаемся к ним, чтобы принять вызов, прочитать сообщение или просто посмотреть время», — отметили в ведомстве.

Там также посоветовали почаще вытирать дверные ручки и детские игрушки.

В Москве и Московской области с 30 марта действует режим самоизоляции. Такое решение власти приняли в рамках мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. Столичные и подмосковные жители могут выходить на улицу для прогулки с собакой, похода в магазин или аптеку, а также в случае необходимости поехать на работу.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявили, что пока не планируют вводить спецпропуска.