В каком случае вакцина от коронавируса неэффективна? Объяснил вирусолог

«Есть сообщения, что белок шипа в одном из штаммов изменился настолько, что вакцина уже не вызывает положительного эффекта», — обратил внимание специалист.

По его мнению, возможность появления подобной мутации очень маленькая. Если же это произойдет, то будут необходимы изменения в составе вакцины.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок пояснил, что при производстве «Спутника V» учитывается вероятность появления штамма с невосприимчивостью к вакцине. Он добавил, что относительно просто создать вакцину от нового штамма.

Вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн обозначил, что коронавирус невозможно создать искусственно.

«Я думаю, что вирус, конечно, возник естественным путем. Расследование, которое было проведено специалистами ВОЗ, скорее всего, это и подтвердит», — предположил Альтштейн.