Российский вирусолог исключил искусственное создание коронавируса

Идею об искусственном происхождении возбудителя он назвал конспирологической гипотезой, которая больше интересна публике, чем реальное происхождение вируса.

«Я думаю, что вирус, конечно, возник естественным путем. Расследование, которое было проведено специалистами ВОЗ, скорее всего, это и подтвердит», — заявил специалист.

Группа из 14 ученых прибыла в Ухань, где вместе с китайскими специалистами посетила места потенциального появления коронавируса. О предварительных результатах расследования уже рассказал зоолог из Нью-Йорка Питер Дашак.

Он пояснил, что основная задача была выяснить, как вирус SARS-CoV-2, чей ближайший родственник распространяется среди летучих мышей, но не более чем на тысячу километров, стремительно поразил огромное население Уханя.

В онлайн-интервью агентству Bloomberg Дашак отметил, что китайские специалисты сильно помогли участникам миссии в поисках новых улик. Эксперт пояснил, что миссия разделилась на три группы. Сам он обследовал рынок Хуанань, где мог появится коронавирус. По словам эксперта, в данный момент рынок законсервирован. Там оставили посуду, оборудование. Китайские специалисты обнаружили места со следами SARS-CoV-2.

«Сегодня мы знаем, что многие распространители не имели никаких симптомов. Или же не отличали заражение от обычной простуды. Поэтому не исключено, что возбудитель на рынок мог попасть извне» — сказал Дашак. Он тут же подчеркнул, что это пока только теория.

Специалист отметил, что вирусы передаются по достаточно сложным маршрутам. Для того, чтобы распутать этот клубок требуется много времени. Но часть подсказок миссия все же нашла. После окончания поездки они смогут выяснить источник появления коронавируса.

Посол Китая в США Цуй Тянькай заявил, что искать источник распространения коронавируса нужно по всему миру. Он напомнил, что в СМИ появлялась информация о заболевших со схожими симптомами, как у первых пациентов из Уханя. Дипломат пояснил, что найти источник нужно, чтобы к следующую возможную пандемию человечество встречало во всеоружии.