В группе риска. Кому стоит сидеть дома из-за коронавируса

Российское министерство здравоохранения призвало людей, у которых есть хронические заболевания, реже выходить на улицу. Луше всего оставаться дома пока угроза заражения коронавирусом не снизится.

Как пишут «Известия», больше всего могут пострадать люди с онкологическими, аутоиммунными заболеваниями и пациентах, перенесших трансплантацию органов. В опасности также старики, сердечники и диабетики, пишет газета «Известия».

Оперштаб пообещал, что в ближайшее время жесткого карантина ни в Москве, ни в стране не будет. Самоизолироваться нужно только тем, у кого серьезные проблемы со здоровьем — для них встреча с вирусом может обернуться тяжелым течением болезни и осложнениями.

Минздрав рекомендовал ограничить походы на улицу пациентам с ослабленным иммунитетом.

«Только ВИЧ-инфицированных в России один миллион человек. Если добавить сюда аутоиммунные заболевания, трансплантацию органов и злокачественные образования, то это может быть уже пять миллионов человек», —рассказал газете врач-эндокринолог Алексей Калинчев.

Чуть меньше страдают от сахарного диабета, бронхиальной астмы, ожирения, и сердечных заболеваний. Еще около 37 миллионов россиян — пожилые. Им всем им нужно беречься.

Курение — это дополнительный фактор риска. Из-за него зараженные коронавирусом, могут переносить болезнь тяжелее. Об этом ранее заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.