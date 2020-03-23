Курильщики тяжелее переносят коронавирус

Курение — это дополнительный фактор риска. Из-за него зараженные коронавирусом, могут переносить болезнь тяжелее. Об этом в своем Telegram-канале написал замминистра здравоохранения России Олег Салагай.

По его словам, в соцсетях ранее появилась информация о том, что якобы курильщики защищены от коронавируса. Напротив, по его словам, именно курильщикам необходимо насторожиться.

«На сегодняшний день можно утверждать, что курение — это дополнительный фактор риска с точки зрения тяжести течения коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

По словам Салагая, в марте 2020 года исследователи Гарвардского университета и Университета Ираклион провели анализ, результат которого показал, что курильщики в 1,4 раза имеют большую вероятность тяжелых симптомов при COVID-19.

Вероятность попадания в реанимацию у них тоже больше в 2,4 раза. Кроме того, у курильщиков с подтвержденной коронавирусной инфекцией чаще отмечается необходимость в искусственной вентиляции легких, и даже более высокая смертность в сравнении с теми, кто не курит, уточнил Салагай.

Число случаев коронавируса в России достигло 367. Заразившиеся за последние две недели вернулись из стран, где уже были зафиксированы случаи заболевания COVID-19. В мире количество зараженных составляет 340 тысяч человек. Скончалось более 14 тысяч заболевших. Выздоровели после перенесенного заболевания более 97 тысяч граждан.