В Госдуме назвали основную сложность в выдаче QR-кода только по наличию антител

Чтобы учитывать людей с достаточным уровнем антител к коронавирусу, не нужно создавать отдельный регистр. Достаточно будет ввести еще одну строку в уже существующей базе переболевших COVID-19 и вакцинированных, заявил депутат Госдумы, член комитета по охране здоровья Алексей Куринный. Но сейчас в этом вопросе есть один спорный момент.

«С этой инициативой обратилась масса людей, но никакого специального реестра создавать не надо. Сегодня существует реестр больных ковидом, нужно просто туда добавить дополнительное поле и учитывать не только тех, кто переболел и вакцинировался, но и тех, кто имеет достаточное количество антител», — ответил депутат на вопрос «360» о предложении по введению единого учета людей с антителами.

Куринный отметил, что основной спорный момент сейчас состоит в том, чтобы понять, какой именно уровень считать достаточным. Пока ученые колеблются, диапазон начальной отметки — от 300 до 500.

«Когда этот консенсус будет достигнут, то, возможно, и будет правильным ввести третью группу — тех, кто имеет достаточный иммунитет, чтобы получить QR-код», — объяснил он.

Чиновник добавил, что обсуждать в случае принятия этого решения уже будут срок продолжительности действия такого сертификата — год, как у вакцинированных, или полгода, как у переболевших. Могут рассмотреть и вообще сокращенные сроки, например, три месяца.

Он также обратил внимание на то, что, несмотря на большое количество обращений со стороны граждан, медицинских работников и чиновников, постановление о таком сертификате еще не принято, но вопрос поднят.

Ранее в России предложили создать Единый регистр граждан с антителами. Тем, кто в нем числится, захотели выдавать QR-коды. Это помогло бы людям, вакцинированным зарубежными препаратами.