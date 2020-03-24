В Башкирии число заболевших COVID-19 увеличилось до четырех

Первый вице-премьер правительства Башкирии Андрей Назаров заявил об еще одном заболевшем коронавирусом. Теперь в регионе четыре подтвержденных случая.

Утром 24 марта власти сообщили о трех заболевших. Один мужчина, часто летающий в командировки в Москву и две женщины, прилетевшие из Европы.

«Заседание президиума правительства Башкортостана начали сегодня с новости о выявлении на территории республики троих заболевших COVID-19. Правда, теперь уже четверо. Состояние их стабильное. Они надежно изолированы. Установлен ближайший круг их близких, с кем они общались в последнее время», — написал Назаров на своей странице в Facebook.

Вице-премьер попросил граждан сохранять спокойствие и действовать по плану.

Впервые вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в декабре 2019 года в Китае. За три месяца число зараженных в мире достигло 414 тысяч человек. 18 630 человек погибли.

Ранее российский врач прокомментировал ситуацию с коронавирусом в мире. Он считает, что вакцина от коронавируса подойдет далеко не всем, лечения от него нет, а карантин бесполезен.