Врач прокомментировал ситуацию с коронавирусом в мире

По его словам, вакцина от коронавируса будет вызывать много побочных эффектов, поэтому использовать ее массово не получится. Никакого другого лечения также нет, «единственное, закрыли больных в больницах, и они там под аппаратами искусственной вентиляции легких». Также Бубновский считает, что «и изоляция эта ни к чему не приведет», «потому что никто не закрыл, например, метро».

«Посмотрите на статистику — умирают старики и ослабленные люди, с кучей сопутствующих заболеваний, — заметил врач. — У кого слабый организм, тот умрет от чего угодно. От обычного гриппа, в том числе».