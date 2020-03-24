Врач прокомментировал ситуацию с коронавирусом в мире
Вакцина от коронавируса подойдет далеко не всем, лечения от него нет, а карантин бесполезен — считает известный российский врач Сергей Бубновский. Об этом сообщило РИА ФАН.
По его словам, вакцина от коронавируса будет вызывать много побочных эффектов, поэтому использовать ее массово не получится. Никакого другого лечения также нет, «единственное, закрыли больных в больницах, и они там под аппаратами искусственной вентиляции легких». Также Бубновский считает, что «и изоляция эта ни к чему не приведет», «потому что никто не закрыл, например, метро».
«Посмотрите на статистику — умирают старики и ослабленные люди, с кучей сопутствующих заболеваний, — заметил врач. — У кого слабый организм, тот умрет от чего угодно. От обычного гриппа, в том числе».