Уровень заболеваемости туберкулезом в России достиг минимума за все время наблюдений

В России заболеваемость туберкулезом достигла минимума за все время наблюдений. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В пятницу с участием министра состоялось виртуальное мероприятие высокого уровня ВОЗ, посвященное глобальному стремлению к расширению масштабов профилактики туберкулеза.

«РФ ставит проблему профилактики, диагностики и лечения туберкулеза <…>, благодаря чему нам удалось добиться стабилизации ситуации в стране. Сейчас мы свидетельствуем исторический минимум заболеваемости туберкулезом в РФ за все периоды статистического наблюдения», — процитировало РИА «Новости» Мурашко.

По его словам, за последние 20 лет заболеваемость туберкулезом в стране снизилась практически в три раза. Показатель смертности снизился почти в пять раз.

В начале мая этого года в России начали разрабатывать вакцину от туберкулеза в виде спрея в нос. Этим занимаются ученые из НИИ гриппа имени Смородинцева. Препарат уже начал проходить доклинические исследования. Также разрабатывается вакцина-спрей против респираторно-синцитиального вируса (РСВ), который вызывает инфекции легких.