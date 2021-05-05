Вакцину-спрей от туберкулеза создали в России

Вакцину от туберкулеза в виде спрея в нос разрабатывают российские ученые из НИИ гриппа имени Смородинцева. Препарат уже проходит доклинические исследования, сообщил ТАСС.

Ученые также разрабатывают вакцину-спрей против респираторно-синцитиального вируса (РСВ), который вызывает инфекции легких. Многие дети в возрасте до двух лет хотя бы раз были заражены этим вирусом, но риску инфекции подвержены и взрослые.

«Обе эти инфекции передаются воздушно-капельным путем, то есть первичная защита будет формироваться уже на естественных „входных воротах“ вируса», — отметила замдиректора НИИ по научной работе Дарья Даниленко. Она добавила, что вакцины также будут дополнительно защищать от сезонного гриппа A.

Центр имени Гамалеи ранее зарегистрировал первую в России вакцину-спрей от коронавируса. Доклинические исследования препарата в виде капель для носа начали в апреле. Глава центра Александр Гинцбург отмечал, что этот способ введения вакцины станет удобным для всех. Российские специалисты также зарегистрировали еще один препарат, сочетающий в себе и спрей, и инъекцию.