Уровень смертности от ковида в России в феврале сократился

Уровень смертности от коронавируса в России в феврале снизился по сравнению с январем в четырех группах смертей пациентов с выявленным COVID-19. Это следует из данных Росстата.

В феврале 2021 года ковид оказался основной причиной смерти 14 171 россиянина, уточнило РИА «Новости». При этом, как следует из данных Росстата, в 2405 случаях болезнь могла привести к смерти.

По данным ведомства, осложнения, которые привели к летальному исходу, COVID-19 вызвал у 1 954 граждан России. Коронавирус не являлся главной причиной смерти в 5 839 случаях. Отмечается, что в январе от ковида скончались 22,7 тысячи россиян.

Ситуация с новыми случаями заражения коронавирусом в апреле–мае может вырасти вместе с другими сезонными заболеваниями, отметила вице-премьер Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что распространение коронавирусной инфекции носит волнообразный характер и после стабилизации начинается рост. Голикова заявила, что для стабилизации ситуации требуется наращивать объемы вакцинации населения.