Голикова предупредила о росте случаев COVID-19 в апреле–мае

Ситуация с новыми случаями заражения коронавирусом в апреле–мае может вырасти вместе с другими сезонными заболеваниями. С таким заявлением выступила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании проектного комитета по нацпроектам «Здравоохранение» и «Демография».

Она подчеркнула, что распространение коронавирусной инфекции носит волнообразный характер и после стабилизации начинается рост.

«Хотела бы обратить внимание, что традиционно апрель — май — это период повышения сезонных заболеваний. С учетом того, что ковид по заключению специалистов также будет носить сезонный характер, не исключены колебания количества граждан, которые заболевают новой коронавирусной инфекцией», — отметила вице-премьер.

Голикова заявила, что для стабилизации ситуации требуется наращивать объемы вакцинации населения. Она призвала всех, кто задумывается о своем здоровье сделать прививку.

«Очень важно, проведя вакцинацию, продолжать сохранять ограничительные меры, для того чтобы как можно больше граждан имело возможность привиться, — тогда мы достигнем коллективного иммунитета», — призвала Голикова.

Вице-премьер прокомментировала данные Росстата о смертности за первые два месяца 2021 года. Голикова отметила, что сравнивать их с показателями прошлого года некорректно, так как тогда еще не было коронавирусной инфекции. Для чистоты данных она предложила сравнивать показатели по месяцам,

«В феврале 2021 года по сравнению с январем 2021 года смертность снизилась на 21%. Что касается оперативных данных марта 2021 года, которые мы имеем на сегодняшний день, по сравнению с январем 2021 года снижение смертности составило 14%. Март мы сравниваем с январем, потому что в феврале было 28 дней, то есть на три дня меньше — месяцы несопоставимы», — пояснила она.

По словам Голиковой, в силу ряда демографических факторов в ближайшие несколько лет население России продолжить сокращатьбся. Она подчеркнула, что основная задача, которая стоит перед правительством, переломить эту тенденцию и добиться устойчивого роста за счет рождаемости к 2030 году.