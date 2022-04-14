Уникальный тест на ковид зарегистрировали в России

В России зарегистрирован первый в мире тест, который может выявлять одновременно два участка генома коронавируса SARS-CoV-2. В Роспотребнадзоре сообщили, что это снизит риск получения ложноотрицательного результата.

«ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора зарегистрировал первый в мире изотермический тест AmpliSens SC2-IT, нацеленный на выявление одновременно двух различных участков генома вируса SARS-CoV-2», — сказано в сообщении Роспотребнадзора на сайте ведомства.

Благодаря этому станут выше шансы на выявление вируса, а также уменьшится риск получения ложноотрицательного результата. Нацелен тест на выявление двух участков генома вируса, которым высокая изменчивость не свойственна.

«Таким образом, даже если в одном участке генома произойдет значимая для проведения амплификации мутация, второй участок позволит выявить вирус», — объяснили в ведомстве.

Этот тест может стать резервным на случай, если появятся мутации, которые затронут соответствующие области генома. Результаты изотермического теста будут готовы за 20–25 минут вместо полутора часов, которые нужны при стандартном ПЦР-тестировании.

Среди новых случаев заражения коронавирусом в России лидирует субвариант «стелс-омикрона» — ВА.2. Его диагностируют в 90% случаев. Случаи заражения ВА.1 становятся редкостью, а совсем новые сублинии — BA.4 и BA.5 — вообще не были замечены.