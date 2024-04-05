Здоровье 05 апреля 2024, 12:38 Уникальный препарат от осложненных хронических инфекций зарегистрировали в России Минздрав: в РФ зарегистрировали препарат «Фтортиазинон» от хронических инфекций Nikolay Gyngazov/Global Look Press

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Минздрав России зарегистрировал инновационный антибактериальный препарат для лечения осложненных хронических инфекций «Фтортиазинон». Среди антибактериальных у данного препарата нет аналогов в мире по механизму действия. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Препарат полностью разработали и произвели в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Он выпускается в форме таблеток. Лекарство применяется для лечения бактериальных инфекций, «вызванных антибиотикорезистентными микроорганизмами», уточнили в Минздраве. Исследования подтвердили высокую эффективность препарата и «благоприятный профиль безопасности».

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Фтортиазинон — антимикробный препарат, который можно применять как «в ассоциации» с антибиотиками, так и отдельно. В результате микроорганизмы, которые вызвали инфекционно-воспалительное заболевание, ослабевают.

Как отметил главный внештатный специалист по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Минздрава Роман Козлов, Россия остается в числе лидеров в борьбе с резистентностью (устойчивостью) к антимикробным препаратам. Это неизбежный биологический феномен, задача медработников — снизить скорость его появления и распространения.

В конце марта в России зарегистрировали препарат от ковида «Мир-19».