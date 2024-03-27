Общество 27 марта 2024, 10:13 Препарат от ковида «Мир-19» зарегистрировали в России Минздрав выдал ФМБА постоянную регистрацию на препарат от COVID-19 «Мир-19» ФМБА России/Telegram

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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России получило регистрационное удостоверение на препарат «Мир-19», предназначенный для лечения ковида. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФМБА.

«Клинические исследования препарата показали его высокую безопасность и эффективность. В конце 2023 года завершили фазу клинических исследований препарата „Мир-19“, по итогу которых Минздрав России выдал регистрационное удостоверение препарата для его медицинского применения», — заявили в ФМБА.

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Директор Института иммунологии ФМБА Муса Хаитов отмечал, что «Мир-19» позволит лечить даже самые тяжелые формы заболевания ковидом. По его словам, препарат появится в российских аптеках в ближайшее время.

Ранее стало известно, что препарат можно будет вводить в нос в качестве привычных капель от насморка либо вдыхать с помощью ингалятора.