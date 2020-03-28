Умерший петербуржец с подтвержденным коронавирусом страдал хроническими заболеваниями
Как сообщил комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, петербуржец скончался от острой сердечной недостаточности.
«Мужчина страдал многочисленными хроническими заболеваниями, в том числе ишемической болезнью сердца и хронической сердечной недостаточностью», — сообщил комитет.
Положительный тест на коронавирус у скончавшегося был получен прижизненно. Точная причина смерти будет установлена после проведения патологоанатомического исследования.
По данным федерального штаба по борьбе с коронавирусом, в Санкт-Петербурге зафиксировано 37 случаев инфицирования.
Губернатор города Александр Беглов обратил внимание на тот факт, что коронавирус у погибшего мужчины определили только на 19-й день после его возвращения на родину. Следовательно, инкубационный период коронавируса может составлять не 14 дней, а больше.