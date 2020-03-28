Умерший петербуржец с подтвержденным коронавирусом страдал хроническими заболеваниями

Причина смерти пожилого петербуржца, который скончался 28 марта в больнице имени Боткина, пока не установлена. У него был подтвержден коронавирус, а также зафиксированы хронические заболевания. Пациент вернулся 1 марта из Таиланда, а 23 марта попал в больницу с двусторонней пневмонией.

Как сообщил комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, петербуржец скончался от острой сердечной недостаточности.

«Мужчина страдал многочисленными хроническими заболеваниями, в том числе ишемической болезнью сердца и хронической сердечной недостаточностью», — сообщил комитет.

Положительный тест на коронавирус у скончавшегося был получен прижизненно. Точная причина смерти будет установлена после проведения патологоанатомического исследования.

По данным федерального штаба по борьбе с коронавирусом, в Санкт-Петербурге зафиксировано 37 случаев инфицирования.

Губернатор города Александр Беглов обратил внимание на тот факт, что коронавирус у погибшего мужчины определили только на 19-й день после его возвращения на родину. Следовательно, инкубационный период коронавируса может составлять не 14 дней, а больше.