Роспотребнадзор рассказал о способах укрепления иммунитета

Каждый год 1 марта отмечают Всемирный день иммунитета, учрежденный ВОЗ. В этот день специалисты проводят просветительские акции, где рассказывают о важности иммунной системы, ее работе и способах укрепления. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Иммунная система человека — это особые клетки и белки, которые защищают организм от бактерий, вирусов, грибков и определенных ядов. В состав иммунной системы входят лимфатические узлы, миндалины, вилочковая железа, костный мозг, селезенка и кишечник. Именно там формируются клетки-защитники, которые атакуют чужеродные объекты. Кроме того, иммунитет предотвращает развитие раковых клеток, уничтожая их во время начала бесконтрольного роста.

Различают врожденный иммунитет, который формируется у человека еще на стадии эмбриона и приобретенный, который появляется после введения вакцины.

Эффективность иммунной системы в большей части зависит от наследственности, но есть способы ее дополнительно укрепить и повысить ее активность. Для поддержания здорового организма нужно обеспечить человеку полноценное и здоровое питание, отказаться от курения и алкоголя.

Важными факторами также является сон не менее восьми часов в сутки в хорошо проветриваемом помещении, регулярные занятия спортом и подвижный образ жизни, закаливание с чередованием высоких и низких температур, а также бережное отношение к своей психике.

Среди факторов, которые приведут к угнетению и ослаблению иммунной системы специалисты указали: стресс, дефицит витаминов, голодание и переедание, вредные привычки, перегрузки, травмы и ожоги, бесконтрольное употребление лекарств.

Выявить нарушения в работе иммунной системы можно самостоятельно. Признаками являются частые простуды, герпес на губах, сонливость и бессонница, боли в суставах, нарушения сна, частые головные боли.

При выявлении этих признаков нужно пересмотреть свой образ жизни и отказаться от факторов, которые нарушают работу иммунной системы. Это позволит предотвратить возникновение множества заболеваний.