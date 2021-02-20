Врачи объяснили опасность передозировки витамина D и омега-3

Многие россияне принимают витамины без назначения врача, особенно в период пандемии и в преддверии весны. Особенно популярны стали витамин D и омега-3. Если второй не вызовет никаких побочных эффектов, то с первым нужно быть осторожнее.

По словам терапевта Натальи Уклеиной, витамин омега-3 не может навредить организму, поэтому принимать его можно на постоянной основе. При этом от витамина D могут быть побочные эффекты, поэтому принимать его стоит в той дозировке, которую назначит врач.

«Омега-3 приносит только пользу: и холестерин понижает, и сосуды очищает. <…> Витамин D сам по себе не аллергичен, но разные производители используют какие-то добавки, чтобы улучшить вкусовые качества, внешнюю оболочку и так далее. Они могут вызвать аллергию», — пояснила Уклеина «360».

При избытке витамина D может появиться зуд кожи, головная боль и тошнота, предупредила терапевт Лариса Алексеева. Этот витамин может откладываться в печени, почках, кровеносных сосудах. При этом сейчас в аптеках витамины продаются в специальных профилактических дозировках. Безопасной дозой считается 600 МЕ.

Бесконтрольное применение любых витаминов противопоказано для человека. Но сейчас, в период пандемии, было выяснено, что действительно витамины D и C повышают иммунитет и способны противостоять вирусу. Я думаю, что сейчас тот период, когда мы может применять эти витамины даже без совета врача Лариса Алексеева терапевт

Она подчеркнула, что при приеме любых добавок всегда необходимо соблюдать суточную норму. Также Алексеева призвала стараться не заниматься самолечением. Особенно стоит избегать витаминных комплексов, которые могут привести к серьезным побочным эффектам и вызвать аллергию.